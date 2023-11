Der DAX ist am Fibonacci-Fächer im Bereich von 16.000 Punkten im Monatschart nach unten abgeprallt und pendelt aktuell im Bereich von 15.950 Punkten mit wenig Dynamik. Nach dem langen vorherigen Kurshochlauf gehen die Bullen die Kräfte aus. Bisher ist weiterhin von einem Verlaufshoch im DAX im Bereich von 16.000 Punkten am Fibonacci-Fächer im Monatschart und in der Folge wieder fallenden Kursen auszugehen. Es ist nun mit eher weiter fallenden Kursen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...