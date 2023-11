Die Rallye an der Wall Street legt derzeit eine Pause ein. Die zuletzt stark gestiegenen S&P 500 und Nasdaq 100 tendieren seit einer Woche seitwärts. Auch nach dem langen Thanksgiving-Wochenende fehlt es den US-Händlern an Kraft und Überzeugung den Anstieg fortzusetzen. Dennoch zeichnet sich an den Aktienmärkten im saisonal starken November ein satter Monatsgewinn ab. ...

