Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - La Française Real Estate Managers (REM), eine Immobilienverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 32 Milliarden Euro (Stand: 30.06.2023), hat den Off-Plan-Erwerb eines Gewerbegebiets, Technoparc de Lamirault, in Collégien (77), am Rande der Gewerbezone (ZAE) de Lamirault, von Altarea Logistique abgeschlossen, so La Française in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...