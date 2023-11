Wien (www.fondscheck.de) - Wie die Gesellschaft mitteilte, rückt der ehemalige Vorstandschef des britischen Fondshauses Jupiter, Maarten Slendebroek, an die Verwaltungsratsspitze der Londoner Investmentboutique Brooks MacDonald, so die Experten von "FONDS professionell".Bislang habe Richard Price das Amt des Verwaltungsratschefs innegehabt. Nach neun Jahren wolle er sich jedoch zurückziehen, heiße es in der Mitteilung. ...

