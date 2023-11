Der Silbermarkt zeigt aktuell eine interessante Dynamik. Am Dienstag um 13 Uhr lag der Silberpreis bei 24.68 US-Dollar, was einem leichten Rückgang von 0.17 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Über einen Zeitraum von fünf Handelstagen betrachtet, ist jedoch eine positive Entwicklung von 3.9 % zu verzeichnen.Silber (TVC:SILVER), oft als der kleine Bruder von Gold betrachtet, hat in den letzten Tagen eine bemerkenswerte Performance hingelegt. Das Edelmetall hat sich signifikant vom Unterstützungsniveau um 23,5 Dollar entfernt. Der Fokus der Marktteilnehmer ...

