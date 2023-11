Die Aktie des Cloud-Sicherheitsunternehmens Zscaler (WKN:A2JF28) fällt am Dienstag um -6% auf 179 US$ - und das, obwohl man am Montagabend mit seinen Quartalszahlen die Schätzungen übertroffen hat. Was steckt dahinter und wie geht es mit dem Papier weiter? Zscaler vorgestellt Zscaler Inc. stellt weltweit eine Cloud-basierte Internet-Sicherheitsplattform zur Verfügung. Das 2007 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. ...

