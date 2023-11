Klappe zu, es reicht für dieses Jahr! Das Nächste kann nur besser werden: Welche Herausforderungen gemeistert sind, was uns 2024 erwartet, welche Branchen im neuen Jahr auf dem Vormarsch sind und weshalb man jetzt in die "AWESOME EIGHT" investieren sollte, erfahren Sie in diesem Jahresrück- und Ausblick mit dem Chefanlagestrategen der Deutschen Bank, Dr. Ulrich Stephan.