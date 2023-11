ChatGPT gehört für viele Nutzer mittlerweile einfach dazu. Einer Umfrage zufolge hat jeder dritte Mensch in Deutschland den KI-Bot bereits genutzt - vor allem zu Unterhaltungszwecken. In der Arbeitswelt halten viele eine Weiterbildung für sinnvoll. Ein Jahr nach der Einführung von ChatGPT hat gut jeder dritte Mensch in Deutschland (37 Prozent) den KI-Textroboter von OpenAI genutzt. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag ...

