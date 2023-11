München (www.anleihencheck.de) - Das Amtsgericht München hat das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Euroboden GmbH am 30. Oktober 2023 eröffnet und Herrn Rechtsanwalt Oliver Schartl, Partner der Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen, als Insolvenzverwalter bestellt, so die One Square Advisory Services S.à.r.l. in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

