Frankfurt (www.fondscheck.de) - In den USA wurde am vergangenen Donnerstag vor allem eins gemacht: Truthahn gegessen, so die Deutsche Börse AG.Das habe auch Auswirkungen auf die Börse gehabt, an der es selbst am Freitag nur einen verkürzten Handel gegeben habe. Für den ETF-Handel auf Xetra berichte Holger Heinrich von der Baader Bank infolgedessen von "nachlassenden Umsätzen" und wie schon in der Woche zuvor ca. 20 Prozent mehr Käufen als Verkäufen. Auch Andreas Schröer von Lang & Schwarz und Jan Duisberg von der ICF Bank würden von geringeren Handelsvolumina sprechen. ...

