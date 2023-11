Wie erwartet wurde One Square Advisory Services (OSA) zum gemeinsamen Vertreter in der Havarie der Anleihen der Euroboden gewählt. Das Amtsgericht München hat das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Euroboden GmbH am 30. Oktober 2023 eröffnet und Rechtsanwalt Oliver Schartl, Partner der Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen, als Insolvenzverwalter bestellt. Ebenfalls mit Beschluss vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...