Innsbruck (ots) -Digitale Gästemappe und Reisebegleitung direkt auf dem Handy.easybooking hat stolz den Start des Booking Managers bekanntgegeben, einer bahnbrechenden Lösung, die das Gästemanagement auf ein völlig neues Niveau hebt. Dieses digitale Tool kombiniert eine Vielzahl von Funktionen und Dienstleistungen, um die Gästeerfahrung für Reisende und Unterkunftsanbieter zu revolutionieren.Der Booking Manager ist eine umfassende Lösung, die den gesamten Gästezyklus von der Buchung bis zur Abreise abdeckt. Mit einer Fülle von Funktionen, darunter kontaktloser Pre-Check-In, individuelle Anreiseplanung mit Google Maps, Buchungsmöglichkeiten, Upselling-Optionen und vielem mehr, bietet der Booking Manager eine unvergleichliche Benutzerfreundlichkeit."Wir freuen uns, den Booking Manager unseren Kunden anzubieten. Dieses Tool ist eine Kombination aus digitaler Gästemappe und Reisebegleiter und ermöglicht es Unterkunftsanbietern, ihren Gästen ein nahtloses und unvergessliches Erlebnis zu bieten", sagt Thomas Winkler CEO von easybookingEin herausragendes Merkmal des Booking Managers ist seine Verfügbarkeit über mobile Geräte, ohne dass zusätzliche Apps installiert werden müssen. Die Benutzer können einfach über ihren Webbrowser auf den Booking Manager zugreifen, was die Usability für Gäste und GastgeberInnen erhöht.Im Gegensatz zu anderen Anbietern, die für ähnliche Dienste Gebühren erheben, hat easybooking den Booking Manager als kostenfreie Lösung entwickelt, um die Gästeerfahrung zu optimieren und gleichzeitig Kosten zu sparen.Um den Booking Manager an die individuellen Anforderungen anzupassen, bietet easybooking auch die Möglichkeit zur Personalisierung. Die Unterkunftsanbieter können Elemente hinzufügen oder ausblenden, um die Inhalte des Booking Managers perfekt auf ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.Der Booking Manager wird am 29.11.2023 offiziell veröffentlicht und steht allen JULIA-Kunden von easybooking zur Verfügung. Die Gäste erhalten den Link zum Booking Manager in ihren Reservierungsbestätigungen und Gute-Reise-Mails völlig automatisch.Mehr Informationen zum Booking Manager und seinen Funktionen finden Sie auf unserer Website unter www.easybooking.eu/produkte/booking-manager.Über easybooking: easybooking ist ein führender Anbieter von digitalen Lösungen für Ferienvermieter im Deutschsprachigen Raum und hat sich darauf spezialisiert, innovative Lösungen für Unterkunftsanbieter und Reisende anzubieten. Mit einem engagierten Team und einem klaren Fokus auf Kundenzufriedenheit setzt sich easybooking dafür ein, die Gästeerfahrung zu verbessern.Diese Presseaussendung ist zur Verbreitung in Österreich, Deutschland und der Schweiz bestimmt.