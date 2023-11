Der im FTSE 100 gelistete britische Sportwettenanbieter kann per Zahlung von 585 Mio. GBP (674 Mio. €) eine Untersuchung wegen Bestechung beenden. Darauf hat sich ENTAIN (Marktauftritt unter Ladbrokes, Corel, bwin) grundsätzlich mit der zuständigen Finanzbehörde verständigt. Die Ermittlungen zielten auf vermutete Bestechungsfälle bei einer 2017 verkauften türkischen Konzerntochter sowie auf den Vorwurf mangelnder Vorsorge gegen erneute Vorkommnisse.



Per Abstufung löste Goldman Sachs nun eine neue Abwärtskorrektur aus. Von "buy" wechselten die Analysten direkt auf "sell" und senkten das Kursziel von 1.450 auf 820 Pence. Regulatorischer Gegenwind und verschärfte Konkurrenz seien die wichtigsten Gründe für ein bereits verlangsamtes Umsatzwachstum. Erst im zweiten Halbjahr 2024 werde der Bereich Onlinewetten wieder wachsen.



Weiterer Negativfaktor: Casinobetreiber MGM RESORTS, mit dem ENTAIN in den USA bei Onlineangeboten kooperiert, geht bei der Expansion von BetMGM in Großbritannien ohne den Partner an den Start. Die benötigte Technologie hatte MGM sich im vorigen Jahr per Kauf der (zuvor börsennotierten) schwedischen LeoVegas für rund 600 Mio. $ gesichert.



Seit September 2021 verlor die ENTAIN-Aktie rund zwei Drittel ihres Börsenwerts. Ihr Kurs sackte heute um weitere 3,3 % auf 825 Pence ab.



