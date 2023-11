Die Ölpreise sind am Dienstag moderat gestiegen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Mittag 80,80 US-Dollar. Das waren 82 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI stieg um 79 Cent auf 75,65 Dollar.Am Ölmarkt steht nach wie vor die Förderpolitik der OPEC+ im Vordergrund. Die rund 20 Staaten beratschlagen an diesem Donnerstag über ...

