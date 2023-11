Nasdaq Stockholm AB: Change of segment for certificates of Nordea (54/23)

ISIN Long name Current Market Segment New Market Segment as of effective date NO0013042648 BEAR OMX X15 NORDNET N12 OSL Leverage Certificates OSL Leverage Certificates Extend E NO0013047852 BULL OMX X10 NORDNET N6 OSL Leverage Certificates OSL Leverage Certificates Extend E NO0013042630 BEAR OMX X18 NORDNET N14 OSL Leverage Certificates OSL Leverage Certificates Extend E NO0013047845 BULL OMX X12 NORDNET N6 OSL Leverage Certificates OSL Leverage Certificates Extend E NO0013042622 BEAR OMX X20 NORDNET N13 OSL Leverage Certificates OSL Leverage Certificates Extend E NO0013047837 BULL OMX X15 NORDNET N7 OSL Leverage Certificates OSL Leverage Certificates Extend E NO0013047829 BULL OMX X18 NORDNET N11 OSL Leverage Certificates OSL Leverage Certificates Extend E NO0013047811 BULL OMX X20 NORDNET N10 OSL Leverage Certificates OSL Leverage Certificates Extend E NO0013042663 BEAR OMX X10 NORDNET N11 OSL Leverage Certificates OSL Leverage Certificates Extend E NO0013042655 BEAR OMX X12 NORDNET N11 OSL Leverage Certificates OSL Leverage Certificates Extend E The segment changes will be effective from November 29. Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, +46 8 405 7280