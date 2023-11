© Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Analysten der Berenberg-Bank stufen den Autozulieferer von Halten auf Kaufen. Die Aktie zeige ein attraktives Risiko-Rendite-Profil dank besserer Margen und guten Aussichten im Geschäft mit Reifen.Berenberg-Analyst Romain Gourvil glaubt, dass es nach Jahren eher enttäuschender operativer Ergebnisse im Automobilsegment von Continental inzwischen wieder Anzeichen für eine positive Entwicklung gibt. "Nach Jahren mit unzureichender operativer Leistung in der Automotive-Sparte werden wir zuversichtlicher, was die wachsenden Margen angeht." Dies sei auf beschleunigte Restrukturierungsmaßnahmen, effizientere Forschung und Entwicklung sowie geringere Intensität in diesem Bereich zurückzuführen. Die …