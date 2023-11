In einer Zeit, in der Rohstoffmärkte weltweit Schwankungen erleben, steht Palladium besonders im Fokus. Der aktuelle Preis dieses seltenen Metalls, essentiell in der Automobilindustrie und bei anderen industriellen Anwendungen, spiegelt sowohl globale Wirtschaftstrends als auch spezifische Branchendynamiken wider. Mit einem aktuellen Stand von etwa 1067 US-Dollar pro Unze zeigt Palladium eine leichte Tendenz nach unten, was Anlass zu einer detaillierten Betrachtung gibt.Kurzfristige EntwicklungenAnzeige:Innerhalb der letzten 24 Stunden verzeichnete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...