Die Erste Asset Management (EAM) legt den beretis sechsten Laufzeitfonds in diesem Jahr auf. Mit dem Erste Laufzeitfonds KMU 2028 haben Anleger:innen die Möglichkeit breit gestreut und mit planbarem Investmenthorizont in ein Portfolio bestehend aus etwa 70 verschiedenen Anleihen der Bonitätsstufe Investment Grade zu investieren, wobei Bonitätsverschlechterungen laut EAM nicht automatisch zu Verkäufen führt. Der erwartete Ertrag des Fonds setzt sich aus den laufenden Kupons sowie möglichen Tilgungsgewinnen der Anleihen zusammen. Basierend auf den derzeitigen Kaufkursen ergibt sich eine Rendite im geplanten Startportfolio von ca. 3,5-4,5 Prozent. Der Fonds wird zu Beginn überwiegend in Staatsanleihen investieren und schrittweise Unternehmensanleihen ...

