Halle/MZ (ots) -Beschädigt hat der Sänger auch den Kampf gegen Antisemitismus an sich.Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der Judenhass wieder rasant zunimmt. In der Brandanschläge auf Synagogen verübt, Häuser von Jüdinnen und Juden mit Davidsternen markiert werden. In der Betroffene sich wieder und einmal mehr fragen, ob sie in Deutschland noch sicher sind. Wie müssen sie sich jetzt fühlen, angesichts eines erfundenen, per sozialen Netzwerken viral gegangenen Vorwurfs?Was auch immer Gil Ofarim angetrieben haben mag: Nichts, aber auch gar nichts rechtfertigt seine Lüge.