DJ PTA-News: Edel SE & Co. KGaA: Vorläufige Daten zum Geschäftsjahr 2022/23 - Umsatz stieg um 1,2 % auf 280,2 Mio. EUR / Konzernjahresüberschuss stieg um 2,8 % auf 12,7 Mio. EUR

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Hamburg (pta/28.11.2023/18:06) - Vorläufige Daten zum Geschäftsjahr 2022/23

* Umsatz stieg um 1,2 % auf 280,2 Mio. EUR * Konzernjahresüberschuss stieg um 2,8 % auf 12,7 Mio. EUR * EBITDA stieg um 1,2 % auf 31,3 Mio. EUR

Die Edel SE & Co. KGaA in Hamburg hat auf Basis der vorläufigen Ergebniszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr den Umsatz und Konzernjahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr steigern können.

Der Konzernumsatz der Edel SE & Co. KGaA stieg von 277,0 Mio. EUR im Vorjahr um 1,2 % auf 280,2 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2022/23 (01.10.2022 - 30.09.2023). Das EBITDA stieg um 1,2 % auf 31,3 Mio. EUR nach 31,0 Mio. EUR im Vorjahr. Das EBIT erhöhte sich von 21,5 Mio. EUR auf 22,2 Mio. EUR. Das Konzernjahresergebnis stieg von 12,4 Mio. EUR im letzten Geschäftsjahr um 2,8 % auf nunmehr 12,7 Mio. EUR. Das Ergebnis nach Anteilen anderer Gesellschafter stieg von 11,6 Mio. EUR auf 12,2 Mio. EUR. Das Ergebnis je Aktie betrug damit 0,57 EUR (Vorjahr: 0,54 EUR). Das Ergebnis beinhaltet nach wie vor die Auswirkungen der Korrekturbuchung des Halbjahres 2022/23.

Die liquiden Mittel zum 30.09.2023 beliefen sich auf 16,5 Mio. EUR (Vorjahr: 15,6 Mio. EUR). Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit stieg um 93,5% von 16,6 Mio. EUR auf 32,1 Mio. EUR. Das Eigenkapital zum 30.09.2023 betrug 49,9 Mio. EUR (Vorjahr: 43,9 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote lag bei 25,9 % (Vorjahr: 22,5 %).

Das Geschäftsjahr war geprägt von unterschiedlichen Effekten. Im ersten Halbjahr konnten bei optimal media die Umsätze, im Wesentlichen durch Preisanpassungen im Zusammenhang mit gestiegenen Rohstoffpreisen, stark gesteigert werden. Das zweite Halbjahr hingegen war herausfordernd durch Preissenkungen und durch Volumendruck geprägt. Trotzdem konnte die optimal media das Geschäftsjahr im Ergebnis über dem Vorjahr abschließen. Das Geschäftsjahr der Music & Entertainment Content- und Vertriebsbereiche war vor allem durch das weiterhin wachsende Geschäft mit den digitalen Plattformen gekennzeichnet. Die Edel Verlagsgruppe konnte ebenfalls ein erfolgreiches Jahr verbuchen und verzeichnete eine erfreuliche Entwicklung.

"Trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Situation konnten wir das Geschäft mit unseren Künstler*innen, Partner*innen und Kolleg*innen erfolgreich weiterentwickeln. Insbesondere unsere Arbeit mit digitalen Inhalten wächst weiterhin stark und konnte die geringfügige Zurückhaltung der Verbraucher beim Erwerb physischer Produkte, einschließlich des Vinylmarktes, sehr gut kompensieren", erläutert Dr. Jonas Haentjes, geschäftsführender Direktor der persönlich haftenden Gesellschafterin Edel Management SE.

Für das Geschäftsjahr 2023/24 wird mit einem erfolgreichen, profitablen Geschäft gerechnet. Die Gesellschaft plant einen Umsatz von 280 bis 300 Mio. EUR und einen Konzernjahresüberschuss von 10,0 bis 15,0 Mio. EUR.

