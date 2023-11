Eigentlich läuft es für Telefónica Deutschland aus fundamentaler Sicht gar nicht allzu schlechte. Die Aktie brach in den Sommermonaten dennoch ein und konnte sich davon bis heute nicht erholen. Grund dafür war die überraschende Mitteilung über ein Auslaufen des Roaming-Vertrags mit 1&1. Ab 2026 fehlen dadurch Umsätze in Höhe von schätzungsweise 500 Millionen Euro.Der freie Cashflow könnte sich dadurch um bis zu 200 Millionen Euro reduzieren. Telefónica Deutschland (DE000A1J5RX9) steht also schwer unter Druck, neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...