Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) -Die PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. (IDX: BBRI) geht erneut mit der UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 an den Start und stellt vom 7. bis 10. Dezember 2023 im Jakarta Convention Center in Indonesien 700 KKMU vor. "Die UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 feiert die Widerstandsfähigkeit indonesischer Unternehmer, indem sie 700 KKMU eine dynamische Plattform bietet, um ihre Produkte auf einer globalen Bühne vorzustellen, wobei 75 % von ihnen neue Teilnehmer sind", erklärte Sunarso, Vorsitzender Direktor der BRI.In diesem Jahr werden auf der Ausstellung 700 ausgewählte KKMU aus einem Pool von 3.132 Bewerbern aus ganz Indonesien vorgestellt, die in fünf verschiedene Kategorien unterteilt sind: Heimdekoration und Handwerk, Lebensmittel und Getränke, Accessoires und Schönheit, Mode und Textilien sowie Gesundheitswesen und Wellness. Die Kurationskriterien umfassen Design, Produktinnovation, soziale und ökologische Auswirkungen, Exportfähigkeit sowie Erfolge und Ansehen. "Wir haben Erkenntnisse und wertvolle Tipps für die Interaktion mit internationalen Käufern gewonnen und den Weg zum Aufbau dauerhafter Kundenbeziehungen geebnet", äußerte Ajeng Respati Hapsari, Mitbegründerin von Havilla Tea.Die Veranstaltung beginnt im Zeitraum vom 27. bis 29. November mit virtuellen Business-Matching-Sitzungen, die Käufer mit ausgewählten KKMU-Teilnehmern zusammenbringen. Interessierte Käufer können sich unter www.brilianpreneur.com registrieren.Die UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR lockte im vergangenen Jahr erfolgreich 43 Käufer aus 19 Ländern an und generierte potenzielle Geschäfte im Wert von 76,7 Millionen US-Dollar.Neben Business Matching und KKMU-Produktpräsentationen umfasst die Veranstaltung Aktivitäten wie: Online-/Offline-Basare, KKMU-Auszeichnungen, Beratungssitzungen mit Vertretern des Handelsministeriums und des Innenministeriums, Auftritte verschiedener Künstler, Kunstinstallationen, Live-Shopping-Sessions in E-Commerce-Plattformen und von Experten geführte Kreativlabor-Workshops.Die BRI hat bereits mit dem Ministerium für Genossenschaften und KMU (Kemenkop UKM) und führenden E-Commerce-Partnern zusammengearbeitet, darunter Shopee, Tokopedia, Blibli, Zalora und PadiUMKM. Nach dem KKMU-Onboarding bietet die BRI vom 1. bis zum 31. Dezember 2023 exklusive Rabatte an.Die BRI hat sich mit der Specialty Coffee Association für die International Championship Coffee zusammengetan und richtet drei Wettbewerbe aus: Indonesia Barista Championship, Indonesia Brewers Cup Championship und Indonesia Tester Cup Championship.Die UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR hat seit 2019 inländische KKMU durch Ausstellungen, Business Matching und andere produktive Aktivitäten erfolgreich in den globalen Markt katapultiert. Dies steht im Einklang mit dem Engagement der BRI, das nationale Wirtschaftswachstum durch verschiedene Maßnahmen zu fördern, einschließlich der Stärkung lokaler KKMU."Die UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR ist eine strategische Initiative der BRI, um indonesische KKMU weltweit zu fördern und die Qualität lokaler Produkte für die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu nutzen", sagte Sunarso.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2286782/FA_LED.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/umkm-export-brilianpreneur-2023-ebnet-den-weg-fur-den-globalen-erfolg-fur-700-kuratierte-indonesische-kkmu-301999584.htmlPressekontakt:A. Hendy Bernadi,geschäftliches Sekretariat,Tel.: 021-575-1966,Fax.: 021-570-091,E-Mail: humas@bri.co.idOriginal-Content von: PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150985/5660269