Um 21 Uhr ist Anstoß … BVB Aktie gefragt / Hochspannung vor Mailand-Spiel in Königsklasse

Vor einem möglicherweise richtungsweisenden Spiel in der UEFA-Champions-League steigt die Spannung bezüglich Papiere der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA. Borussia Dortmund kann sich bereits für KO-Phase qualifizieren und Einnahmen in Millionenhöhe sichern Für das ab 21 Uhr anstehenden Spiel in der "Königsklasse" laufen sich Anleger offensichtlich warm. Die Mannschaft von Borussia Dortmund gastiert beim AC Mailand. Mit sieben Zählern rangiert der BVB derzeit auf Rang eins in der Gruppe F, hinter PSG (6 Punkte), Milan (5 Punkte) und Newcastle (4 Punkte). Bei einem Auswärtssieg wäre das Weiterkommen in das Achtelfinale gesichert, unabhängig von dem Ausgang der anderen Partie zwischen PSG und Newcastle. Für das Erreichen der KO-Phase winken jeder Mannschaft zusätzliche 9,6 Millionen Euro.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

