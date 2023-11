The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.11.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.11.2023

.

ISIN Name

CA35954B2066 FSD PHARMA B SUB. VTG

US0952291005 AVANTAX INC. DL-,0001

US4510336096 IBIO INC. DL -,001

US7589321071 REGIS CORP. (MINN.) DL-05

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken