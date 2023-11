Plötzlich kommt Bewegung an die zuvor so trägen Märkte: Aussagen eines Fed-Mitglieds (Christopher Waller) sorgen dafür, dass die Erwartung einer schon baldigen Senkung der Zinsen stark steigt, der Dollar dagegen deutlich fällt (Euro-Dollar erstmals seit August wieder über der Marke von 1,10; USD/JPY verliert stark etc.). Fed-Mitglied Waller hatte gesagt, dass bei einer weiter sinkenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...