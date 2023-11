Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Rhino Rescue hatte einen starken Auftritt auf der Medica in Deutschland und präsentierte das umfassende Sortiment seiner neuesten Technologien und Produkte. Im Laufe der Veranstaltung haben über 20 Unternehmen ihre Absicht geäußert, mit Rhino Rescue zusammenzuarbeiten und somit die globalen Perspektiven des Unternehmens noch weiter auszudehnen. Dieser Auftritt hat Rhino Rescue große Chancen eröffnet, seine führende Position auf dem Gebiet der medizinischen Notfallversorgung zu festigen.Die Medica zog hochkarätige Branchenführer und Fachleute aus der ganzen Welt an und bot eine erstklassige Plattform, um wichtige Themen zu erörtern, die den medizinischen Bereich voranbringen. Die Themen sind breit gefächert und umfassen Medizintechnik und -geräte, digitale Gesundheit, Labor und Diagnostik, Physiotechnik und Einwegartikel. Im Bereich der medizinischen Serviceleistungen ist Effizienz das A und O. Rhino Rescue geht noch einen Schritt weiter, indem es seinen Kunden aufmerksam zuhört und seine Produkte kontinuierlich verbessert, um außergewöhnliche Ergebnisse zu liefern, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.Eines der herausragenden Produkte, die auf der Medica vorgestellt wurden, ist die "Quick-Response Compressed Gauze", ein Wendepunkt im Bereich der herkömmlichen Verwendung von Gaze. Bei diesem innovativen Produkt können Benutzer die Verpackung einfach von oben öffnen und die Gaze direkt herauszuziehen, um die Wunde zu versorgen. Dies revolutioniert die Benutzererfahrung, indem es eine schnelle Identifizierung und präzise Platzierung der Gaze während der Anwendung ermöglicht. Dieser bemerkenswerte Fortschritt erhöht den Komfort und verkürzt die Rettungszeit, was in kritischen Situationen eine unschätzbare Hilfe ist.Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die gemeinsame Ausstellung mit Flamor, einer renommierten italienischen Marke. Rhino Rescue präsentierte seine integrierten taktischen Rettungssysteme, darunter die Flamor Fahrtrage, die nahtlosen Patiententransfer und Behandlung ermöglicht. Die Rhino-Serie, die für ihre außergewöhnliche Qualität bekannt ist, erhielt zahlreiche Empfehlungen und Anerkennung von den Kunden. Darüber hinaus beteiligte sich Rhino Rescue während der Messe aktiv an Kooperationsgesprächen mit internationalen Experten, die sich auf die sich entwickelnden Marktbedürfnisse und die Entwicklung neuer Produkte konzentrierten.Rhino Rescue gibt mit schnellen Produktaktualisierungen, Qualitätssicherung und einer integrierten Lieferkette das Tempo vorRhino Rescue führt jedes Jahr 3 bis 5 neue Produkte ein und legt dabei großen Wert auf Qualität. Alle Produkte erfüllen hohe Standards und sind CE- und FDA-zertifiziert. Mit einer integrierten Lieferkette gewährleistet Rhino Rescue eine sorgfältige Überwachung des Herstellungsprozesses. Der Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf der Entwicklung von Medizinprodukten der Klasse II, die den besonderen Anforderungen im Gesundheitswesen gerecht werden. Rhino Rescue verfolgt einen lokalisierten Ansatz und ist bestrebt, maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Märkte zu entwickeln, um optimale Effektivität und Kundenzufriedenheit zu gewährleisten."Ich habe Rhino Rescue vor ein paar Jahren ausprobiert. Sobald ich es ausprobiert hatte, wurde mir klar, dass es sich um ein hochwertiges Produkt handelt. Rhino Rescue erweitert sein Sortiment um neue Produkte und hört aktiv auf das Feedback der Nutzer, was ich sehr schätze", erklärte Dr. Francisco, ein in Ungarn praktizierender Notarzt.Rhino Rescue setzt sich weiterhin dafür ein, die Möglichkeiten der Technologie auszuschöpfen und sich mit Gleichgesinnten zusammenzuschließen, um mehr Leben zu retten. Gemeinsam sind sie bestrebt, einen bedeutenden Beitrag zu leisten und eine bessere Zukunft für diejenigen zu schaffen, die auf lebensrettende Hilfe angewiesen sind.Weitere Informationen finden Sie auf https://rhinorescuestore.com/indexKontakt:Hui Chen,support@rhinorescuestore.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2287010/42177185ab292c3b2d8041fb00870e3b.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rhino-rescue-erweitert-seine-horizonte-auf-der-medica-2023-und-erkundet-neue-moglichkeiten-auf-dem-europaischen-markt-301999699.htmlOriginal-Content von: Rhino Rescue, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172784/5660283