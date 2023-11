In Deutschland ist der Winter ausgebrochen und passend dazu herrschte zu Wochenbeginn auch an den Börsen teils eisige Kälte. Auf die ansehnliche Erholung der vergangenen Tage folgte am Montag eine Phase der Abkühlung, was nicht zuletzt auf die eine oder andere enttäuschende Unternehmensmeldung zurückzuführen ist.Beim einstigen Highflyer BYD (CNE1000062P8) ging es gestern um weitere 3,55 Prozent abwärts, nachdem es schon am Freitag ähnliche Abschläge zu sehen gab. Die Kurse pendelten sich zu Handelsschluss bei lediglich 26,38 Euro ein, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...