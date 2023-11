Auf dem AWS Marketplace finden Sie die kategorieführenden Lösungen von Planview, die Unternehmen dabei unterstützen, strategiekonform und schnell zu liefern

Planview, ein weltweit führender Anbieter von Portfolio- und Value Stream-Management, gab heute bekannt, dass fünf Lösungen des Unternehmens ab sofort im AWS Marketplace zur Verfügung stehen. AWS Marketplace ist ein digitaler Katalog mit Tausenden von Software-Angeboten unabhängiger Software-Anbieter, die das Ermitteln, Testen, Kaufen und Bereitstellen von Software, die auf Amazon Web Services (AWS) läuft, erleichtern. Zu den derzeit verfügbaren Lösungen gehören Planview AgilePlace, Planview Hub, Planview Portfolios, Planview ProjectPlace und Planview Viz.

"Unternehmen aller Branchen sehen sich mit einem immer rasanteren Wandel konfrontiert. Das reicht von einer sich verändernden Marktdynamik über wirtschaftliche Unsicherheiten bis hin zu sich verändernden Kundenerwartungen", sagte Louise K. Allen, Chief Product Officer bei Planview. "Um unter diesen Bedingungen erfolgreich zu sein, sind Technologien erforderlich, die einem Unternehmen helfen, einen klaren Überblick über strategische Initiativen zu gewinnen, Prioritäten zu verändern, sich an Veränderungen anzupassen und schneller Ergebnisse zu erzielen. Dadurch, dass wir unsere Lösungen im AWS Marketplace zur Verfügung stellen, können wir die Leistungsfähigkeit von Planview für AWS-Kunden nutzbar machen und sie dabei unterstützen, diese Anforderungen mit noch größerer Agilität und Effizienz zu bewältigen."

Planview versetzt Unternehmens-, Technologie- und Transformationsleiter gleichermaßen in die Lage, transformative Initiativen zu planen, zu finanzieren und bereitzustellen und zugleich die Betriebskosten zu senken, die Kapazitätsauslastung zu maximieren und die Zeit bis zur Wertschöpfung zu verkürzen. Durch den Zugriff auf die Lösungsplattform von Planview im AWS Marketplace können AWS-Kunden die Ausrichtung und die Ziele von Geschäftsführern mit der Bottom-up-Innovation und der Bereitstellung von Teams verbinden und auf diese Weise die Zeit bis zur Wertschöpfung verkürzen sowie das Risiko strategischer Einsätze verringern. Hinzu kommt, dass die Auflistung von Produkten im AWS Marketplace den Beschaffungsprozess wesentlich schneller und einfacher macht. Für Kunden, die am AWS Enterprise Discount Program (EDP) teilnehmen, wird mit dem Kauf von Software im AWS Marketplace die Ausgabenverpflichtung gegenüber AWS aufgehoben.

Zu den spezifischen Produkten, die heute im AWS Marketplace verfügbar sind, zählen:

Planview AgilePlace: Ermöglicht Einrichtungen und Unternehmen sowie Teams die Visualisierung von Arbeit mit Hilfe von Kanban-Boards und Lean-Metriken, um den kontinuierlichen Workflow zu fördern und die Geschwindigkeit der Bereitstellung zu beschleunigen.

Planview Hub: Bietet skalierbare, hochentwickelte Integrationen in nahezu Echtzeit, die IT-Führungskräften und ihren Teams helfen, Ineffizienzen zu beseitigen.

Planview-Portfolios: Kombiniert Geschäfts- und Technologieplanung, um die Finanzierung und Ressourcenkapazität zu optimieren, End-to-End-Transparenz zu schaffen, Ist und Plan zu verfolgen und die strategische Umsetzung zu beschleunigen.

Planview ProjectPlace: Versetzt Teams und Projektmanager in die Lage, miteinander zu kooperieren, indem Planung und Ausführung an einem Ort zusammengeführt werden, um erfolgreiche Projektergebnisse zu erzielen.

Planview Viz: Identifiziert Ineffizienzen, Abhängigkeiten und Fehlpriorisierungen in der gesamten Wertschöpfungskette und hilft, diese im großen Maßstab zu lösen.

Planview ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Portfoliomanagement und Wertstrom-Management und zählt weltweit 4.500 Kunden, darunter 59 Unternehmen des Fortune 100. Planview wurde von führenden unabhängigen Analystenunternehmen als führend eingestuft, zuletzt als Leader im Gartner® Magic Quadrant für strategisches Portfoliomanagement 2023, im 2023 Gartner® Magic Quadrant für adaptives Projektmanagement und Reporting, in The Forrester Wave, Value Stream Management, Q4 2022, und in The Forrester Wave, Strategic Portfolio Management Tools, Q1 2022.

Planview verfolgt eine Mission: die Zukunft der vernetzten Arbeit zu gestalten, von der Idee bis zur Umsetzung. Wir helfen Unternehmen, schneller das zu erreichen, was ihnen am wichtigsten ist. Wir begleiten unsere Kunden auf ihrem Weg von den Anforderungen zur schnellen Umsetzung, von der Passion zum Fortschritt und vom Overhead zur Optimierung. Unsere vernetzte Lösungsplattform unterstützt die geschäftlichen und digitalen Transformationen von mehr als 4.500 Kunden weltweit, unter ihnen 59 der Fortune-100-Unternehmen. Mit Hilfe von Planview können Unternehmen die Markteinführungszeit und die Vorhersagbarkeit verbessern sowie ihre Effizienz steigern, indem sie Kapazitäten freisetzen und so sicherstellen, dass ihre strategisch wichtigsten Initiativen die gewünschten Geschäftsergebnisse erzielen.

