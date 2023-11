© Foto: Nati Harnik - dpa-Bildfunk



Charlie Munger, enger Vertrauter und jahrzehntelanger Weggefährte von Warren Buffett, ist im Alter von 99 Jahren verstorben. Er verstarb am Dienstag in einem Krankenhaus in Kalifornien, wie seine Familie mitteilte.Als unersetzliche Hälfte des Duos, das Berkshire Hathaway in ein Milliardenimperium verwandelte, hinterlässt Munger ein einmaliges Erbe. "Berkshire Hathaway hätte ohne Charlies Inspiration, Weisheit und Mitwirkung nicht zu seinem heutigen Status gelangen können", sagte Buffett in einem Statement von Berkshire Hathaway. Bereits in der Großen Depression hatte Munger für den Großvater von Buffett gearbeitet und verdiente 20 Cent pro Stunde. Diese bescheidene Anfangsphase prägte den …