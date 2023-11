In einer gemeinsamen Initiative mit Xylem nehmen junge Führungskräfte aus fünf Städten kritische Wasserherausforderungen in Angriff

Vor dem Hintergrund der sich verschärfenden globalen Wasserproblematik treten junge Führungskräfte an, um mit der Water Heroes Academy einer gemeinsamen Initiative von Cityzens Giving, dem globalen Gemeinschaftsprogramm von Manchester City, und Xylem, dem globalen Partner für Wassertechnologie etwas zu bewirken. Die 2021 ins Leben gerufene Initiative befähigt junge Führungskräfte, die Herausforderungen im Bereich Wasser in ihren Gemeinden anzugehen. Dazu nutzen sie das Potenzial des Fußballs, um wichtige Informationen über Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene (WASH) zu vermitteln.

In diesem Jahr nahmen fünf Wasserprojekte unter der Leitung von inspirierenden jungen Führungskräften in Bangalore, Barranquilla, Nairobi, Tacloban City und Washington D.C. an dem Programm teil. Anfang dieses Monats waren die Fans von Manchester City aufgerufen, für ihr Lieblingsprojekt abzustimmen, und mit fast 18.000 abgegebenen Stimmen wurde Nairobi zum Siegerprojekt für 2023 gekürt.

Heute leben schätzungsweise 70 der Bevölkerung von Nairobi in informellen Siedlungen, und nur 20 der Bevölkerung haben Zugang zu Wasserleitungen und sanitären Einrichtungen.1 Das Projekt des Teams in Nairobi konzentrierte sich auf die Aufklärung junger Mädchen über die Verwendung von sauberem Wasser für sanitäre Zwecke und die Hygiene während ihrer Periode.

Die jungen Führungskräfte aus Nairobi werden von einer Legende des Manchester City Clubs besucht und erhalten von Manchester City Trainern zusätzliche Schulungen im Rahmen des Lehrplans für Fußball und Wasserschulung. Jedes der diesjährigen Projekte erhält von Xylem und der City Football Foundation eine Startfinanzierung, pädagogische Hilfsmittel sowie Schulungen und Mentoring, die sie benötigen, um ihre eigenen, einzigartigen Programme zu entwickeln.

Seit 2021 hat die Water Heroes Academy mehr als 200 junge Führungskräfte engagiert und mehr als 12.000 jungen Menschen in zehn Städten wichtige Informationen zum Thema Wasser und Fußball vermittelt.

