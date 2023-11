Umfassende Smartcard-Lösung von HID für sicheren Zugriff auf Gerätedaten für Fahrer, Strafverfolgungsbehörden und mehr

HID, ein weltweit führender Anbieter von vertrauenswürdigen Identitätslösungen, hat den Auftrag erhalten, Finnland mit einer neuen Hochsicherheitslösung für Führerscheinkarten und Personalisierungsdienste auszustatten, die die europäische Lösung der zweiten Generation des intelligenten Fahrtenschreibers beinhaltet. Diese Zusammenarbeit spiegelt das Engagement von HID wider, die Sicherheit und Effizienz der finnischen Verkehrssysteme zu verbessern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231129151792/de/

HID has been awarded a contract to provide Finland with a new high-security driver's license card and personalization services solution, incorporating the European second-generation smart Tachograph solution. (Photo: Business Wire)

Finnland profitiert dabei von einer umfassenden, maßgeschneiderten und konfigurierbaren Lösung, die Software, Hardware und Ausrüstung integriert, um der Vision der Verkehrsbehörde von einem rationalisierten und effizienten digitalen Dokumentenausgabesystem zu entsprechen. Für das Projekt hat sich HID mit CardPlus Systems zusammengetan, einem zuverlässigen Partner, der sichere ID-Dokumente, Dienstleistungen und Systeme anbietet, um eine außergewöhnliche Führerscheinlösung mit branchenführenden Funktionen zu gewährleisten.

Max Fogdell, Head of Services for Driving Licenses and Examinations bei der finnischen Verkehrs- und Kommunikationsbehörde Traficom, erklärte: "Die finnische Verkehrs- und Kommunikationsbehörde Traficom freut sich über die Partnerschaft mit HID. Wir sind davon überzeugt, dass wir dank der umfassenden Erfahrung von HID auf dem Gebiet der vertrauenswürdigen Identitätslösungen sicherstellen können, dass unsere Kartendienste weiterhin das höchste Niveau an Sicherheit, Effizienz und Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften der Europäischen Union erfüllen."

Craig Sandness, Senior Vice President und Head of Citizen Identity Secure Issuance, zeigte sich begeistert von dem Projekt: "Wir sind stolz darauf, mit der finnischen Regierung zusammenzuarbeiten und zur Verbesserung der Führerschein- und Fahrtenschreibersysteme des Landes beizutragen. Unser Engagement für Sicherheit und Innovation ist unerschütterlich, und dieser Vertrag ist ein Beweis für unser Engagement für den Schutz der Bürger und der Infrastruktur."

Aufgrund der neuen Sicherheitsnormen und Fahrtenschreibervorschriften der Europäischen Union müssen Nutzfahrzeuge in der Region bis 2026 Fahrtenschreiber der zweiten Generation installieren. Die fortschrittliche Lösung von HID erfüllt diese strengen Vorschriften in vollem Umfang und umfasst Smartcards, die den Zugriff auf Gerätedaten für Fahrer, Strafverfolgungsbehörden, Unternehmen und Werkstätten sichern.

Weitere Informationen über die Lösungen von HID für die Ausgabe von ID-Dokumenten finden Sie auf der Website.

Mit HID in Verbindung bleiben

Besuchen Sie unser Media Center, lesen Sie unseren Industry Blog und folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn sowie Twitter.

Über HID

HID sorgt für die vertrauenswürdigen Identitäten von Menschen, Orten und Dingen auf der ganzen Welt. Wir ermöglichen es den Menschen, sicher zu handeln, produktiv zu arbeiten und frei zu reisen. Unsere Lösungen für vertrauenswürdige Identitäten ermöglichen Menschen einen bequemen Zugang zu physischen und digitalen Ortenund verbinden Dinge, die digital identifiziert, verifiziert und nachverfolgt werden können. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt nutzen die Produkte und Dienstleistungen von HID, um sich im Alltag zurechtzufinden, und Milliarden von Dingen sind über die Technologie von HID miteinander verbunden. Wir arbeiten mit Regierungen, Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern, Finanzinstituten, Industrieunternehmen und einigen der innovativsten Unternehmen der Welt zusammen.

HID hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas, beschäftigt weltweit mehr als 4.500 Mitarbeiter und unterhält internationale Niederlassungen in mehr als 100 Ländern. HID ist eine Marke der ASSA ABLOY Group. Weitere Informationen finden Sie unter www.hidglobal.com.

Über CardPlus

CardPlus ist ein skandinavischer Vertreiber von sicheren ID-Dokumenten, ein Anbieter von Dienstleistungen und Systemen. Zu den wichtigsten Produkten gehören alle Arten von Plastikkarten, kontaktbehaftete und kontaktlose Smartcards, spezielle Softwarelösungen, Kartendrucker und andere Personalisierungsgeräte. Als Lösungspartner hat sich CardPlus für einen technologisch indifferenten Ansatz entschieden, was bedeutet, dass das Unternehmen frei ist, die besten Technologien zu wählen, die den Bedürfnissen und Anwendungen des Kunden am besten entsprechen.

2023 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Alle Rechte vorbehalten. HID, HID Global, HID Integrale, das HID Blue Brick-Logo und das Chain Design sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HID Global, ASSA ABLOY AB oder deren Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle anderen Marken, Servicemarken und Produkt- oder Servicenamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231129151792/de/

Contacts:

HID Global

Matt Winn

mwinn@hidglobal.com