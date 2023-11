DJ PTA-Adhoc: Cogia AG: Cogia AG schließt einen Vergleich mit der mVISE AG bezüglich des Verkaufs der elastic.io GmbH

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt am Main (pta/29.11.2023/19:00) - Die Cogia AG (ISIN DE000A3H2226) hat den Rechtsstreit mit der mVISE AG aus dem am 08.09.2021 geschlossenen Kaufvertrag über die Veräußerung der Geschäftsanteile an der elastic.io GmbH nebst Gesellschafterdarlehen ganzheitlich durch einen gerichtlich festgestellten Vergleich beigelegt. Die noch ausstehende Summe wurde auf EUR 1,4 Mio festgelegt und liegt damit 50% unter dem insgesamt noch ausstehenden Restkaufpreis für 100% der Anteile.

Die Kaufpreisschuld darf die Cogia AG durch die Verschaffung von Aktien der VCI Global Ltd (Honkong, NASDAQ VCIG) im Wert von EUR 1,4 Mio. bis zum 31. Mai 2024 erfüllen, die eine maximale Verkaufssperre von 12 Monaten haben dürfen; ein etwaiger Wertverlust der Aktien nach Ablauf einer etwaigen Verkaufssperre ist von der cogia AG in Geld oder durch weitere handelbare Aktien der VCI Global Ltd auszugleichen. Zudem wurde der mVISE AG eine Call-Option über 25,1% der Geschäftsanteile an der cogia GmbH gewährt, die alternativ zur Kaufpreiszahlung in Geld oder zur Verschaffung von Aktien der VCI Global Ltd ausgeübt werden kann.

Für die cogia AG bedeutet dieser Vergleich, dass unter Berücksichtigung der bisher bezahlten Kaufpreisbestandteile eine Kaufpreisreduzierung auf 65% des ursprünglich vereinbarten Kaufpreises für 100% der Anteile erzielt werden konnte.

