Die Serie-B-Finanzierung von Kahuna ermöglicht strategisches Wachstum in den Bereichen Produktinnovation und -entwicklung, operative Fähigkeiten und Teammitglieder.

Die Investition von Resolve in Kahuna unterstreicht die Bedeutung des Managements operativer Fertigkeiten und kompetenzbasierter Initiativen in Unternehmen mit technischen Mitarbeitern an vorderster Front.

Kahuna Workforce Solutions, der führende Anbieter von Software für das betriebliche Qualifikations- und Kompetenzmanagement, gab heute eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 21 Millionen Dollar unter der Leitung von Resolve Growth Partners bekannt. Diese Investition ist ein wichtiger Meilenstein in Kahunas Wachstumskurs und unterstreicht die Bedeutung des Qualifikationsmanagements für Branchen mit technischen Fachkräften an vorderster Front.

In einer sich ständig weiterentwickelnden und komplexen Landschaft ist es für Unternehmen von zentraler Bedeutung, die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter zu verstehen, zu validieren und auf die strategischen Unternehmensziele abzustimmen, um auf höchstem Niveau zu arbeiten. Kahuna steht an der Spitze der Technologie für das Kompetenzmanagement, die Unternehmen mit verwertbaren Erkenntnissen über ihre Fähigkeiten für eine effektive Bewertung, Schulung und Entwicklung sowie für Personal- und Einsatzinitiativen ausstattet, was letztlich zu stabilen Abläufen, verbesserter Produktivität und einer wettbewerbsfähigeren Belegschaft führt.

Der Kundenstamm von Kahuna, zu dem führende Fortune-500-Unternehmen aus den Bereichen Energie, Fertigung und Außendienst sowie weltweit bekannte Gesundheitssysteme gehören, ist ein Beweis für die Skalierbarkeit und Robustheit der Plattform bei der Erfüllung der strengen Anforderungen komplexer betrieblicher Anforderungen. Das Flaggschiff, die Skills Management Platform digitalisiert granulare Qualifikationsdaten und beseitigt damit den Aufwand, der oft mit der manuellen Erfassung von Qualifikationen in Excel-Tabellen oder einem traditionellen HRIS verbunden ist. Unternehmen können ihre Fähigkeiten dynamisch verfolgen, Qualifikationsdefizite identifizieren und analysieren und gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten, sei es am Krankenbett, im Außendienst oder in der Fabrikhalle.

Kahuna plant, die Wachstumsfinanzierung strategisch zu nutzen, um die Produktentwicklung und -innovation zu beschleunigen und zu verbessern, das Team durch die Besetzung von Schlüsselpositionen in den Bereichen Vertrieb und Marketing, Produktentwicklung, Kundenerfolg und Technik zu erweitern und die operativen Kapazitäten auszubauen, um globale Kunden bei der Einführung von kompetenzbasierten Strategien zur Erreichung operativer Exzellenz zu unterstützen.

"Wir sind begeistert, mit Resolve zusammenzuarbeiten, während Kahuna die nächste Wachstumsphase einleitet. Ihre Expertise auf dem Gebiet der Unternehmenssoftware und ihr Engagement für Innovation und kontinuierliche Verbesserung stimmen voll und ganz mit unserer Mission, Vision und unseren Zielen für Kahuna überein", sagte Jai Shah, CEO von Kahuna Workforce Solutions. "Diese Finanzierung stärkt unsere Fähigkeit, geschäftskritische Lösungen für das Kompetenzmanagement und den Support anzubieten, da wir die Art und Weise revolutionieren, wie Unternehmen die Kompetenzen und Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter verwalten und optimieren."

"Kahuna ist in seiner Kategorie führend, wie die Qualität der Logos in seinem Portfolio zeigt. Sie bieten erstklassige Software für das Kompetenzmanagement und schaffen echte Partnerschaften mit ihren Kunden, um einen transformativen Geschäftswert und operative Ergebnisse zu erzielen", sagte Jit Sinha, Mitbegründer und Partner bei Resolve Growth Partners. "Kahunas umfassendes Verständnis der Marktbedürfnisse macht sie einzigartig in diesem Bereich. Unsere Investition ist ein Beweis für das Vertrauen, das wir in Kahuna haben, um weiterhin führend zu sein und unvergleichliche Lösungen anzubieten, die die sich entwickelnden Bedürfnisse der Kunden weltweit erfüllen."

Dank der Partnerschaft mit Resolve ist Kahuna in der Lage, seine Wirkung auszuweiten und Unternehmen in die Lage zu versetzen, widerstandsfähige, zukunftsfähige Belegschaften mit operativen Qualifizierungsinstrumenten und Initiativen für Mitarbeiter an vorderster Front aufzubauen.

Über Resolve Growth Partners

Resolve Growth Partners ist eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft, die sich auf Investitionen in B2B-Softwareunternehmen konzentriert und leidenschaftlichen, engagierten Unternehmern ermöglicht, ihr Wachstum zu beschleunigen. Resolve bietet Expertise und wiederholbare Best Practices in den Bereichen Talent, Go-to-Market und Operations. Für weitere Informationen über Resolve besuchen Sie bitte http://www.resolvegrowth.com.

Über Kahuna Workforce Solutions

Kahuna Workforce Solutions ist die einzige Software für das Kompetenzmanagement, die für die Bereiche Betrieb, Lernen und Personalwesen entwickelt wurde. Kahuna stattet Unternehmen mit validierten Qualifikationsdaten aus, um die Fähigkeiten der Mitarbeiter zu verstehen, Talentangebot und -nachfrage aufeinander abzustimmen und die Rentabilität von Schulungsinvestitionen zu erhöhen. In einer Vielzahl von Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Energiewirtschaft, der verarbeitenden Industrie und der Luft- und Raumfahrt hilft Kahuna Unternehmen, qualifizierte und wettbewerbsfähige Arbeitskräfte zu finden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://kahunaworkforce.com/.

