Temy Mancusi-Ungaro zum Interims-CEO ernannt

Reibus International, der weltweit größte Online-Marktplatz für Metalle, gibt die Ernennung von Temy Mancusi-Ungaro zum neuen Interim Chief Executive Officer bekannt. Die Entscheidung, Temy Mancusi-Ungaro in das Unternehmen zu holen, spiegelt eine neue Ära von Investitionen in das Unternehmen und das anhaltende Engagement von Reibus wider, Innovation und Wachstum in der Metallindustrie voranzutreiben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231129460983/de/

Temy Mancusi-Ungaro (Photo: Business Wire)

Temy Mancusi-Ungaro weist mehr als 17 Jahre Erfahrung in der B2B-Softwarebranche auf und ist ein erfahrenes Unternehmen, das eine erfolgreiche Bilanz bei der Skalierung innovativer B2B-Unternehmen vorweisen kann, darunter Reachdesk, Electric, Yext und CityGrid. Zuletzt war Temy Mancusi-Ungaro als CEO bei Reachdesk tätig, wo sein Gespür für die Komplexität der Skalierung eines Unternehmens dazu führte, dass das Unternehmen laut G2 drei Jahre in Folge zu den 100 am schnellsten wachsenden Produkten gehörte.

"Wir sind wirklich sehr erfreut, Temy Mancusi-Ungaro in der Reibus-Familie willkommen zu heißen", erklärte Hrach Simonian, General Partner bei Canaan Partners und Mitglied des Vorstands. "Mit seiner Erfahrung in der Skalierung von Softwareunternehmen in Kombination mit dem umfassenden Fachwissen in der Metallindustrie in unserem Team versprechen wir uns erhebliche Fortschritte bei der Rationalisierung der Lieferkette für unsere Kunden und eine Stärkung unserer Position als führende Plattform für die Metallindustrie."

Er wird maßgeblich dazu beitragen, Reibus für den anhaltenden Erfolg des Unternehmens zu rüsten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Kundenbetreuung und einer Unternehmenskultur, in der der Mensch im Mittelpunkt steht.

"Unser Ziel ist es, großartige Mitarbeiter, innovative Software-Tools und einen kundenorientierten Ansatz zusammenzubringen, um die Auslieferung von Metallen auf der ganzen Welt zu vereinfachen", so Temy Mancusi-Ungaro. "Als einziger doppelt verblindeter Marktplatz mit einer integrierten Logistiklösung bietet Reibus eine Plattform, die unsere Kunden dabei unterstützen kann, Metalle schneller und effizienter als mit herkömmlichen Methoden zu transportieren und dabei die Privatsphäre zu wahren. Mit der Unterstützung des Vorstands und unserer Investoren sehe ich mit Freude der Zukunft entgegen, in der wir die Vision, die John Armstrong und sein Team vor über fünf Jahren entwickelt haben, verwirklichen werden."

Reibus führte kürzlich eine neue Benutzeroberfläche und mehrere Tools ein, die den Kunden die Verfolgung der Marktpreise von Metallen und die Anzeige aller ihrer Aufträge an einem einzigen Ort erleichtern. Dies ist die erste von mehreren für diesen Winter geplanten Veröffentlichungen.

John Armstrong, der Gründer und derzeitige CEO des Unternehmens, wird sich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen und Vorsitzender des Verwaltungsrats werden. Die Ernennung von Temy und die neue Position von John Armstrong sind ab sofort wirksam.

Über Reibus

Reibus wurde 2018 als einziger unabhängiger und anonymer Marktplatz gegründet, der Technologie einsetzt, um tief verwurzelte Lieferkettenprobleme auf dem Metallmarkt zu lösen. Reibus nutzt seine fortschrittliche Technologie und umfassende Branchenkenntnis, um die Effizienz der Lieferkette zu revolutionieren, indem es die Durchlaufzeiten verkürzt, den Bestand reduziert, den Cashflow rationalisiert und Logistikdienstleistungen bereitstellt. Für weitere Informationen, besuchen Sie Reibus unter www.Reibus.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231129460983/de/

Contacts:

Emily Connell

770-833-6931

emily.connell@reibus.com