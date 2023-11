EQS-Ad-hoc: Deutsche Lufthansa AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Deutsche Lufthansa AG: Lufthansa Group bleibt alleiniger Anteilseigner an der Lufthansa Technik



Der Vorstand der Lufthansa Group hat heute entschieden, die bisherigen Pläne für den Verkauf eines Minderheitsanteils an der Lufthansa Technik nicht weiterzuverfolgen. Die in den vergangenen Monaten entwickelten Wachstumspläne sollen eigenständig, ohne die Beteiligung eines weiteren Gesellschafters an der Lufthansa Technik, umgesetzt werden.



