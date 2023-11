- Wella Professionals und O·P·I sind weltweit Nummer 1 bei Färbe- und Nagelpflegeprodukten für Salons -

- Unternehmen veröffentlicht Umwelt- und Sozialbericht 2022 -

Die Wella Company, ein innovatives, global operierendes, marktführendes Unternehmen im 100 Milliarden Dollar umfassenden Haar- und Nagelsegment der Schönheitspflegebranche, feiert heute sein drittes Jahr als eigenständiges Unternehmen. Es verzeichnet über verschiedene Marken, Produktkategorien und geografischen Regionen hinweg ein ausgewogenes Wachstum. Im Geschäftsjahr 2023 (GJ 23), das Ende Juni abgeschlossen wurde, verzeichnete Wella Company ein hohes einstelliges währungsbereinigtes Wachstum und festigte seine Position als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche. Das Portfolio der Wella Company umfasst legendäre Marken für Haarpflege-, Nagelpflege- und Beauty-Tech-Produkte im professionellen Bereich sowie im Einzelhandelsbereich, darunter Wella Professionals, O·P·I, ghd, Briogeo, Nioxin, Sebastian Professional und Clairol.

Seit seiner Gründung im Jahr 2020 hat die Wella Company sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern Jahr für Jahr Wachstum erzielt. Aufbauend auf dem Erfolg seiner führenden Marke für professionelle Haarfärbeprodukte, Koleston Perfect (KP), von der im GJ 23 weltweit 1,5 Tuben pro Sekunde verkauft wurden, hat sich das Unternehmen als weltweiter Marktführer Nummer 1 unter den Marken für professionelle Haarfärbeprodukte etabliert. Auch künftig investiert das Unternehmen durch Expansion in die Stärkung seines Kerngeschäfts der Haarpflege sowie der Bereiche Nagelpflege und Beauty Tech. Zudem hat das Unternehmen durch Kooperationen mit führenden eCommerce-Handelsunternehmen, durch Investitionen in digitale Markenbildung und kontinuierliche Verbesserungen der Nutzerfreundlichkeit auf seiner eigenen eCommerce-Plattform WellaStore seinen eCommerce-Umsatz mehr als verdoppelt, um den Anforderungen der Profis in den Salons gerecht zu werden.

"Im Jahr 2023 sehen wir erstmals die Vorteile erfolgreicher Markentransformationen in unserem Portfolio und bahnbrechender Innovationen. Unsere Geschäftstätigkeit reift und expandiert über verschiedene Vertriebskanäle und Märkte hinweg. Alle unsere Marken und Regionen wachsen schneller als unsere Mitbewerber in denselben Kategorien, was zeigt, dass wir noch enormes Potenzial haben. Im Geschäftsjahr 2023 haben wir Umsatz und Rentabilität gesteigert und unseren Marktanteil ausgebaut. Wir erwarten, dass dieser Wachstumstrend im Geschäftsjahr 2024 anhält", so Annie Young-Scrivner, CEO der Wella Company.

Wegweisende Innovationen und modernisierte Markenerlebnisse sichern hohe Marktanteilzuwächse

Neben der Etablierung von Wella Professionals als weltweite Nummer 1 unter den Marken für professionelle Haarfärbeprodukte1 behauptet auch O·P·I seine Position als weltweite Nummer 1 unter den Marken für professionelle Nagelstudioprodukte. Darüber hinaus ist das Markenportfolio der Wella Company in Brasilien, einem der am schnellsten wachsenden Märkte des Unternehmens, Nummer 1 in der professionellen Haarpflege. Zu den Innovationen des Unternehmens zählen patentierte Technologien in verschiedenen Bereichen. Gleichzeitig werden das Erscheinungsbild und das Nutzererlebnis des Markenportfolios weiter optimiert.

Als Antwort auf die große Sorge der Verbraucher bezüglich Haarschäden hat die Wella Company bahnbrechende Innovationen im Bereich von Haarpflegeprodukten auf den Markt gebracht, die schnelle und gleichzeitig leistungsstarke Ergebnisse liefern. Die Produktlinie Ultimate Repair von Wella Professionals mit ihrem Produkt Miracle Hair Rescue ist ein patentiertes, auf dem Haar verbleibendes Reparaturbehandlungsprodukt, das in nur 90 Sekunden in der Lage ist, Haarschäden von innen und außen rückgängig zu machen. Ultimate Repair ist der Einstieg von Wella Professionals in das hochpreisige Haarpflegesegment und bis heute eine der erfolgreichsten Produkteinführungen des Unternehmens im Bereich Pflegeprodukte. Nach nur wenigen Monaten auf dem Markt gewinnt Ultimate Repair schnell an Marktanteil, sowohl in den Salons als auch im hochpreisigen Einzelhandel. Shinefinity, das professionelle Tönungslasurprodukt, das im vergangenen Jahr neu in die Kategorie eingeführt wurde, bringt das Wachstum dank der Nachfrage in den Salons weiter voran. Dank der großen Beliebtheit der Marke sind weltweit in über 30 Ländern inzwischen mehr als 40 Farbnuancen erhältlich.

ghd, eine weltweit führende Beauty-Tech-Marke und Nr. 1 unter den von Profis empfohlenen Stylingmarken in Großbritannien, hat mit der Einführung von ghd Duet Style eine neue Kategorie im Wet-to-Dry-Segment geschaffen. Duet Style ist der erste 2-in-1 Hot Air Styler, der gleichzeitig trocknet und stylt ganz ohne Hitzeschäden und mit 45 Prozent weniger Energieverbrauch. Seit seiner Einführung im Februar erreichte der ghd Duet Style nach den Stylern Platinum+ und Gold, den meistverkauften Produkten der Marke, Rang 3.

Heutige Veröffentlichung des ersten Umwelt- und Sozialberichts der Wella Company

Die Wella Company hat heute ihren Umwelt- und Sozialbericht 2022 veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die erste auf Messdaten basierende Analyse der Bemühungen des Unternehmens, unter anderem durch seine Produkte einen positiven Einfluss auf die Menschen und die Umwelt auszuüben. Die wichtigsten Highlights des Berichts:

Menschen: Im Jahr 2023 hat die Wella Company erfolgreich "We Own Our Way" (WOW) eingeführt, ein breit angelegtes Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, das sicherstellt, dass alle Mitarbeitenden der Wella Company ein finanzielles Interesse an der Zukunft des Unternehmens haben. Die Mitarbeitenden der Wella Company haben nun auf allen Ebenen die Möglichkeit, vom Erfolg des Unternehmens zu profitieren. 10 Das Unternehmen hat Fortschritte im Bereich Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und Zugehörigkeit gemacht und den Frauenanteil in der weltweiten Belegschaft auf 59 Prozent und im Vorstand auf 58 Prozent erhöht. Das Unternehmen hat auch seine Verpflichtung zu 100-prozentiger geschlechtsspezifischer Lohngleichheit auf allen Ebenen ein Jahr früher als geplant erfüllt.

"Trotz unserer noch recht kurzen Unternehmensgeschichte sind wir davon überzeugt, dass wir unsere ökologischen und sozialen Maßnahmen im Einklang mit unseren Zielsetzungen im richtigen Tempo und mit der nötigen Integrität vorantreiben", so Hilary Crnkovich, Chief Communications and Sustainability Officer der Wella Company.

Über die Wella Company

Wir sind die Wella Company, ein innovatives, weltweit führendes, legendäres Unternehmen in der Schönheitspflegebranche, das über 140 Jahre Geschichte und Branchenerfahrung mit der Wachstumsdynamik eines aufstrebenden, branchenführenden Unternehmens verbindet.Seit 2020 hat die Wella Company die Transformation unseres Unternehmens und unserer Marken vorangetrieben und ist zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Schönheitspflegebranche geworden. Unser Portfolio an führenden Marken im professionellen Bereich und im Einzelhandelsbereich für Haar- und Nagelpflege sowie für Beauty-Tech-Produkte umfasst Wella Professionals, O·P·I, ghd, Briogeo, Nioxin, Sebastian Professional und Clairol. Wella Professionals ist die weltweit führende Marke für professionelle Haarfärbeprodukte11 und O·P·I die Nummer 1 bei professionellen Nagelpflegeprodukten. Wir haben den Anspruch, das beste Beauty-Unternehmen der Branche zu sein. Wir inspirieren Verbraucher und Profis aus der Schönheitspflegebranche, durch unsere Marken ihr wahres Ich zu erkennen, zu fühlen und zu leben. Bei der Produktentwicklung verbinden wir auf fundierte Weise Wissenschaft, Technologie und Handwerkskunst, um leistungsstarke Produkte zu entwickeln, die sich häufig durch patentierte Technologien auszeichnen, welche den legendären Unterschied ausmachen, für den Wella steht.

Wir lassen uns von unseren Unternehmenswerten leiten und streben danach, mit unseren Produkten einen positiven Einfluss auf die Menschen, die Umwelt und die Gesellschaft auszuüben. Wir schaffen nachhaltiges Wachstum für alle Beteiligten. Wir sind stolz darauf, die Salons sowie die Experten und Stylisten zu unterstützen, die wir in den 127 Ländern beliefern, in denen wir tätig sind. Tag für Tag wirken wir auf eine vielfältige Gemeinschaft von weltweit über 91 Millionen Beauty-Enthusiasten, Branchenexperten, Social-Media-Influencern, Markenbotschaftern, Followern, Mitarbeitenden, Kunden und Zulieferern ein. Das ist unsere Wella-Familie. Unsere Überzeugung, besser zu sein, indem wir besser handeln, leitet unsere Geschäftstätigkeit und unsere ökologischen und sozialen Fortschritte. Indem wir weiterhin unsere Produkte auf nachhaltige Weise verbessern, unsere Umweltbelastungen reduzieren und eine Unternehmenskultur schaffen, in der alle Mitarbeitenden als Teilhaber betrachtet werden, die in unseren gemeinsamen Erfolg investieren, stellen wir sicher, dass die Wella Company auch für zukünftige Generationen erfolgreich ist. Weitere Informationen über die Wella Company erhalten Sie unter www.wellacompany.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram und Facebook.

