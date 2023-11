NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen von 275 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern und sein Konkurrent Snowflake hätten mit ihren Resultaten überzeugt, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Salesforce habe die Erwartungen klar übertroffen und in der Folge davon anspruchsvollere Ziele formuliert. Thill schätzt, dass das Unternehmen nachhaltig ein prozentual zweistelliges Umsatzwachstum erzielt - und dies in Kombination mit einer Marge von über 30 Prozent./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2023 / 02:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2023 / 02:40 / ET





Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2023 / 02:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2023 / 02:40 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US79466L3024

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken