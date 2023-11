Heute gibt QPS Holdings, LLC (QPS), ein führendes GLP/GCP-konformes Arzneimittel-Auftragsforschungsinstitut (CRO), eine Vereinbarung über die Veräußerung seines Neuropharmakologie-Geschäftsbereichs (QPS Neuropharmacology) an Scantox, ein führendes nordisches präklinisches GLP-konformes Auftragsforschungsinstitut, bekannt. QPS Neuropharmacology ist in Grambach (Österreich) ansässig und konzentriert sich auf die Wirkstoffentdeckung, insbesondere für neurodegenerative Erkrankungen und seltene sowie psychische Erkrankungen.

Das im Jahr 1999 gegründete Unternehmen QPS Neuropharmacology hat eine renommierte Reputation für seine hochwertigen Dienstleistungen erworben, die wissenschaftlich tief verwurzelt sind, und verfügt über eine unumstrittene Leistungsbilanz bei der Betreuung seiner loyalen und breiten Kundenbasis rund um den Globus. Diese langjährige Geschichte der Entwicklung seiner Expertise im Rahmen neuropharmakologischer präklinischer Studien hat zu einer starken jährlichen Wachstumsrate geführt und die Organisation als wünschenswertes Übernahmeziel positioniert. QPS Neuropharmacology ist in einer 2.700 m2 großen hochmodernen Anlage in Grambach (Österreich) ansässig und beschäftigt mehr als 80 Mitarbeitende. Aufgrund der Verfügbarkeit vor Ort validierter transgener und nichttransgener In-vitro- und In-vivo-Modelle adressiert QPS Neuropharmacology mehrere Targets im zunehmend größeren CNS-Bereich und verkörpert einen einzigartigen Partner für Biotech- und Pharmaunternehmen im Rahmen ihres Arzneimittelentwicklungsprozesses.

Nachdem die Veräußerung abgeschlossen wurde, wird QPS die europäische klinische Sparte, einschließlich des Dienstleistungsspektrums in Österreich, der Tschechischen Republik und Kroatien behalten, wo QPS über eine langjährige Geschichte bei der Durchführung klinischer Studien in der Spätphase zu neurodegenerativen Erkrankungen und unterschiedlichen seltenen Erkrankungen und in der Onkologie verfügt. Diese Leistungsfähigkeit in der klinischen Spätphase wird vollständig in die globale klinische QPS-Betriebsdienstleistungsorganisation integriert, um umfassende globale CRO-Serviceleistungen für pharmazeutische und Biotech-Kunden rund um den Globus zu bieten.

"Die Veräußerung von QPS Neuropharmacology bedeutet einen natürlichen Übergang bei der Entwicklung von QPS zu einer globalen Full-Service-CRO, die auf präklinische, bioanalytische und klinische Forschungsbetriebsdienstleistungen fokussiert ist. Wir sind der Überzeugung, dass der Neuropharmakologiebereich gestärkt wird und im Rahmen der Scantox-Organisation weiterhin wachsen wird", so Ben Chien, President und CEO der QPS Holdings, LLC.

Manuela Prokesch, Director of QPS Neuropharmacology, ergänzte: "Dies ist eine einzigartige Gelegenheit für uns, unsere umfassende Neuropharmakologie-Expertise einzubringen, um uns einem präklinischen Marktführer anzuschließen, der für seinen qualitativ hochwertigen und kundenorientierten Ansatz bekannt ist. Wir freuen uns auf die Fortführung der Bereitstellung unserer hochwertigen Lösungen für unsere Kunden, wobei wir die Synergien nutzen werden, die wir im Rahmen der Scantox-Organisation erzielen können."

QPS Neuropharmacology wird seine geschätzten Kunden im Rahmen der Scantox-Organisation weiterhin betreuen. Das kombinierte Unternehmen wird über mehr als 300 Mitarbeitende an sechs Standorten verfügen und Lead-Optimierung, Neuropharmakologie-Forschungsdienste, Dienstleistungen im Bereich regulatorische Toxikologie und CMC- sowie analytische Serviceleistungen zur Verfügung stellen.

Perella Weinberg Partners fungiert als Finanzberater für QPS Holdings. KPMG fungiert als sein Steuerberater und Ropes Gray gemeinsam mit Wolf Theiss fungieren als seine Rechtsberater. Lincoln International fungiert als Corporate Finance Berater für Scantox. EY fungiert als sein Finanz- und Steuerberater, L.E.K. Consulting fungiert als sein kommerzieller Berater und Accura gemeinsam mit DORDA fungieren als seine Rechtsberater.

QPS ist ein GLP- und GCP-konformes Auftragsforschungsinstitut (CRO), das Dienstleistungen für Drug Discovery sowie, präklinische und klinische Arzneimittelentwicklung auf höchstem Niveau anbietet. Seit 1995 hat sich das Unternehmen von einem kleinen Bioanalyselabor zu einem Full-Service-CRO mit über 1.200 Mitarbeitern in den USA, Europa und Asien entwickelt. Heute bietet QPS erweiterte pharmazeutische FuE-Auftragsdienstleistungen mit besonderer Expertise in den Bereichen Neuropharmakologie, DMPK, Toxikologie, Bioanalytik, translationale Medizin und klinische Entwicklung. Durch die kontinuierliche Erweiterung der Kapazitäten und Ressourcen steht QPS in seiner Verpflichtung, seinen geschätzten Kunden überlegene Qualität, qualifizierte Leistungen und zuverlässigen Service zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter www.qps.com oder unter der E-Mail-Adresse info@qps.com.

Scantox ist in Dänemark ansässig und das führende nordische präklinische GLP-konforme Auftragsforschungsinstitut, das sich auf Pharmakologie und regulatorische Toxikologie konzentriert, mit drei Tochtergesellschaften in Schweden und einer in Dänemark. Aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung hat sich das Unternehmen zu einem vertrauensvollen Partner für Produktentwicklungsdienstleistungen in der pharmazeutischen, biotechnologischen und Medizingerätebranche entwickelt, mit einer weltweit bekannten Expertise in Bezug auf das Göttinger Minischwein. Die Dienstleistungen des Unternehmens versetzen die Kunden in die Lage, ihre Arzneimittel- oder Geräteentwicklung auf der Grundlage fundierter Daten nach höchsten technischen und wissenschaftlichen Standards voranzutreiben. Das im Jahr 1977 gegründete Unternehmen Scantox befindet sich im Besitz von Impilo, einer führenden nordischen Investmentgesellschaft im Gesundheitswesen.

