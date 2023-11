Mary Kay Inc., die ikonische Schönheitsmarke und globale Verfechterin der Selbstbestimmung von Frauen, freut sich, ihre Expansion nach Ungarn bekannt zu geben einen strategischen Schritt, der den jüngsten Vorstoß des Unternehmens auf den europäischen Markt markiert. Die Expansion fällt mit dem 60-jährigen Jubiläum von Mary Kay zusammen und unterstreicht das bleibende Erbe des Unternehmens, das unvergleichliche unternehmerische Möglichkeiten und hochwertige Hautpflege- und Farbkosmetikprodukte anbietet.

With Hungary's rich cultural tapestry, vibrant heritage, and dynamic economy, Mary Kay Inc. is set to introduce a range of initiatives aimed at bolstering the economic empowerment of Hungarian women. (Credit: Mary Kay Inc.)

Die Geschäfte von Mary Kay in Ungarn werden von den Niederlassungen von Mary Kay in der Tschechischen Republik in Prag aus betreut. Zur Feier dieser bedeutenden Expansion wurden Veranstaltungen in Prag und Budapest organisiert. Diese Expansion baut auf der jüngsten Auszeichnung der Marke auf, die von Euromonitor International zur weltweit führenden Direktvertriebsmarke für Hautpflege und Farbkosmetik ernannt wurde1

"Die Expansion nach Ungarn haben wir schon immer in Betracht gezogen, und wir wissen, dass es JETZT an der Zeit ist, unsere unvergleichlichen Karrieremöglichkeiten und unwiderstehlichen Produkte in diesem neuen Markt einzuführen", so Tara Eustace, Mary Kay President, Region Europa. "Ich bin zuversichtlich, dass wir unter der Führung von Edita Szaboova und unseren sehr erfolgreichen Mary Kay-Märkten Tschechische Republik und Slowakei lebendige, zukunftsfähige Verdienstmöglichkeiten für die Frauen in Ungarn schaffen werden."

Edita Szaboova, General Manager von Mary Kay Czech Republic Slovakia, zeigte sich begeistert von der neuen Markterweiterung.

"Wir freuen uns, dass wir aufstrebende Unternehmerinnen in Ungarn unterstützen können. Das entspricht unserer Kernaufgabe, das Leben von Frauen zu bereichern", erklärte Szaboova. "Unternehmertum wird in Ungarn hoch geachtet und unterstützt, und unsere Untersuchungen zeigen, dass Frauen diese neue Möglichkeit zu arbeiten, zu lernen und ihr eigenes nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, annehmen werden."

Angesichts des reichen kulturellen Angebots, des lebendigen Erbes und der dynamischen Wirtschaft Ungarns wird Mary Kay Inc. eine Reihe von Initiativen einführen, die darauf abzielen, die wirtschaftlichen Möglichkeiten ungarischer Frauen zu stärken. Zu diesen Initiativen gehören Bildungsprogramme, Mentorenschaft und signifikante wirtschaftliche Investitionen in dem Land.

Über Mary Kay

Dann. Jetzt. Immer. Als eines der Originale, die die gesellschaftliche Mauer durchbrachen, gründete Mary Kay Ash 1963 in Texas ihre Traumkosmetikmarke mit einem einzigen Ziel: das Leben der Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem globalen Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Vertriebsmitarbeitern in mehr als 35 Ländern entwickelt. Seit 60 Jahren gibt Mary Kay Frauen die Möglichkeit, ihre Zukunft durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung und Innovation selbst zu bestimmen. Mary Kay hat es sich zur Aufgabe gemacht, in die Wissenschaft hinter der Schönheit zu investieren und modernste Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte herzustellen. Mary Kay setzt sich dafür ein, unseren Planeten für künftige Generationen zu erhalten, Frauen zu schützen, die von Krebs und häuslicher Gewalt betroffen sind, und junge Menschen zu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, finden Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn, oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter).

1 "Quelle: Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2023 Edition, Umsatz zu Einzelhandelspreisen, Datenerhebung 2022"

