Medienmitteilung vom 1. Dezember 2023 Die Thurgauer Regierung hat die Kandidaten für den Bankrat der Thurgauer Kantonalbank (TKB) nominiert. Neu zur Wahl vorgeschlagen ist der promovierte Ökonom Jörg Schläpfer. Acht bisherige Bankratsmitglieder stellen sich der Wiederwahl. Im Mai endet die laufende Amtszeit des Bankrates der Thurgauer Kantonalbank (TKB). Weil Daniela Lutz Müller auf eine erneute Kandidatur verzichtet, gilt es bei den Gesamterneuerungswahlen im kommenden Jahr eine Position neu zu besetzen. Die Thurgauer Regierung hat Jörg Schläpfer für das Gremium nominiert. Jörg Schläpfer (1984) ist Leiter Makroökonomie des Schweizer Immobiliendienstleisters «Wüest Partner» mit Sitz in Zürich. Der promovierte Ökonom ist in Frauenfeld aufgewachsen und kennt den Thurgau bestens. Seit 2019 ist er Mitglied des Thurgauer Kantonsrates, wo er in der FDP-Fraktion politisiert. Bei einer Wahl in den Bankrat tritt er aus dem Grossen Rat zurück. Jörg Schläpfer ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Er lebt mit seiner Familie in Frauenfeld. Wahl erfolgt im Januar

Die Wahl des Bankrates für die Amtszeit 2024 bis 2028 erfolgt durch den Thurgauer Grossen Rat voraussichtlich am 24. Januar 2024. Wählbar sind gemäss TKB-Gesetz die vom Regierungsrat vorgeschlagenen Kandidaten. Acht Mitglieder des Bankrates, darunter Präsident Roman Brunner, stellen sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Welche Funktion das neue Mitglied im Bankrat übernehmen wird, ist noch offen. Die Konstituierung nimmt das neunköpfige Gremium zu Beginn der neuen Amtszeit vor, die am 1. Juni 2024 startet. ____________ Kontakt für die Redaktion



Roman Brunner, Präsident des Bankrats

Kontakt vermittelt die TKB-Medienstelle: Telefon 071 626 65 61; E-Mail: medien@tkb.ch Aus rechtlichen Gründen muss diese Mitteilung ausserhalb der Börsenhandelszeiten durch die TKB publiziert werden. Die Thurgauer Regierung veröffentlicht zu den Nominationen für den TKB-Bankrat eine eigene Medienmitteilung. Kurz-Porträt der Thurgauer Kantonalbank Mit 800 Mitarbeitenden und einer Bilanzsumme von über 30 Milliarden Franken zählt die Thurgauer Kantonalbank (TKB) zu den grösseren Banken der Schweiz. Das börsenkotierte Finanzinstitut ist die Thurgauer Marktführerin und bietet umfassende Finanzdienstleistungen für Private, KMU, Gewerbe und die öffentliche Hand. Haupteigentümer der 1871 gegründeten öffentlich-rechtlichen Anstalt ist der Kanton Thurgau. Den gesetzlich verankerten Leistungsauftrag für eine starke Wirtschaft nimmt die TKB verantwortungsvoll wahr. Sie zählt zu den grössten Arbeitgebern im Kanton, bildet zahlreiche Lernende aus und engagiert sich als Sponsorin und Mäzenin für Sport, Kultur und Gesellschaft im Thurgau.

www.tkb.ch

