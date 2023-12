Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Swiss Re strebt für 2024 Gewinn von mehr als 3,6 Mrd. USD unter IFRS an



01.12.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR Im Vorfeld der Umstellung von US-GAAP auf den Rechnungslegungsstandard IFRS gibt Swiss Re neue Finanzziele für 2024 bekannt

Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) strebt einen ausgewiesenen Schaden-Kosten-Satz von weniger als 87% an

Life & Health Reinsurance (L&H Re) zielt auf einen Gewinn von 1,5 Mrd. USD

Corporate Solutions strebt einen ausgewiesenen Schaden-Kosten-Satz von weniger als 93% an

Die Gruppe zielt auf eine mehrjährige Eigenkapitalrendite (ROE) von mehr als 14% unter IFRS Zürich, 1. Dezember 2023 - Swiss Re gibt neue Finanzziele unter IFRS bekannt, darunter einen Gewinn von mehr als 3,6 Mrd. USD für 2024 und einen mehrjährigen ROE von mehr als 14%. Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Unsere intensiven Anstrengungen zur Stärkung der Ertragskraft zahlen sich jetzt aus. Die Profitabilität hat sich in allen Kerngeschäften deutlich verbessert. Swiss Re ist gut positioniert, um von der stärker ökonomisch geprägten Sichtweise des IFRS-Rechnungslegungsstandards zu profitieren, wie auch die heute veröffentlichten Ziele zeigen.» Bessere Sichtbarkeit der Ertragskraft und höheres Eigenkapital Die Umstellung von US-GAAP auf IFRS bietet Swiss Re die Möglichkeit, den Wert ihres Geschäfts zu unterstreichen. Die neue Rechnungslegung wird sich positiv auswirken - auf das Ergebnis, weil die Ertragskraft von L&H Re besser ersichtlich ist, und auf die Bilanz, da systembedingte Bewertungsinkonsistenzen unter US-GAAP eliminiert werden. Auch das Eigenkapital wird deutlich höher ausfallen. Für 2024 strebt die Gruppe unter IFRS einen Gewinn von mehr als 3,6 Mrd. USD an, zu dem L&H Re 1,5 Mrd. USD beitragen sollte. P&C Re zielt auf einen ausgewiesenen Schaden-Kosten-Satz von weniger als 87%,[1] Corporate Solutions auf einen ausgewiesenen Schaden-Kosten-Satz von weniger als 93%.[1,2] Über die nächsten Jahre strebt Swiss Re einen ROE von mehr als 14% unter IFRS an. Veränderte Rückstellungsphilosophie und nachhaltiges Dividendenwachstum Die kommunizierten Finanzziele reflektieren, dass sich Swiss Re mit ihren nach dem Best-Estimate-Verfahren berechneten Rückstellungen im Sach- und Haftpflichtgeschäft dauerhaft am oberen Ende der Bandbreite positionieren will. Dazu soll auch die Einführung eines Unsicherheitszuschlags auf Rückstellungen für das Neugeschäft beitragen. Die Umsetzung dürfte den Gewinn nach Steuern im Jahr 2024 mit rund 0,5 Mrd. USD belasten.[3] Swiss Re hält an ihren Prioritäten im Kapitalmanagement fest und will zu einem nachhaltigen Dividendenwachstum zurückkehren. Die robuste SST-Quote der Gruppe von 314%[4] ist von der Umstellung der Rechnungslegung nicht wesentlich beeinflusst. Swiss Re wird ab 2024 nach IFRS berichten. Investors' Day Webcast Der Investors' Day 2023 von Swiss Re findet heute von 10.30 bis 15.30 Uhr MEZ statt und kann über einen Webcast live verfolgt werden. Weitere Informationen zu der Veranstaltung, einschliesslich der Tagesordnung und der Präsentation, finden Sie hier . [1] Im Vergleich zu US-GAAP reflektieren nach IFRS ausgewiesene Schaden-Kosten-Sätze die Diskontierung von Schäden und bestimmte methodische Unterschiede. [2] Im Vergleich zu P&C Re reflektiert bei Corporate Solutions die Definition des nach IFRS ausgewiesenen Schaden-Kosten-Satzes eine geringere Diskontierung und methodische Vorteile. [3] Die Unsicherheitszuschläge für das Neugeschäft dürften sich 2024 auf das Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres in P&C Re und Corporate Solutions auswirken. [4] Per 1. Juli 2023. Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com .

Bitte klicken Sie hier, um auf die Pressemitteilungen von Swiss Re zuzugreifen. Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig. Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website .

Ende der Adhoc-Mitteilung