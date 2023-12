Die Datagroup blieb bei ihren vorläufigen Zahlen zum letzten Geschäftsjahr (per Ende September) beim EBIT zwar nur am unteren Rand der Erwartungen, was der Aktie ausgerechnet beim Breakversuch durch die 200-Tage-Linie eine erneute Schwäche bescherte. Doch dieses Ergebnis lässt sich begründen, da der Spezialist für IT-Outsourcing kurz vor Ultimo noch Opportunitäten nutzte, um in neue KI-Entwicklungen zu investieren. Da steckt zwar noch viel Zukunftshoffnung drin. Aber wie Finanzvorstand Oliver Thome im Gespräch mit uns deutlich machte, sieht er im Dreigestirn KI, Cloud und Cybersecurity den Schlüssel für den zukünftigen Erfolg und entsprechend auch einen Investitionsschwerpunkt.Darüber hinaus läuft das derzeitige Stammgeschäft mit IT-Dienstleistungen, gebündelt im modularen Systemangebot CORBOX, sehr robust. Im Geschäftsjahr blieb man mit einem Umsatz von 497,8 Mio. € am oberen Rand der Guidance. Das EBITDA übertraf mit 80,2 Mio. € sogar die Schätzungen und das EBIT lag bei 45,3 Mio. €, wodurch sich die Marge auf 9,1 % verbessern konnte. Eine neue Guidance dürfte es erst im Januar bei der Vorlage der endgültigen Zahlen geben.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 48/2023.Weitere Themen im aktuellen Brief u. a.:- Eigenkapitalforum 2023: Meinungen und Gerüchte- Ströer: Sonderstory 2024?- Formycon: Zulassung ante Portas?- SMA Solar: Das volle ProgrammIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!