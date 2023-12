Der Vorstand der Traumhaus hat eine Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Nach Angaben der Gesellschaft wurde sich nach umfassender Prüfung aller möglichen Optionen für diese Alternative entschieden. Ausschlaggebend waren vorerst gescheiterte Gespräche über weitere Finanzierungen. Nun führt auch bei der Traumhaus die gesamtwirtschaftliche Lage dazu, dass insbesondere durch das Zinsumfeld eine Refinanzierung erschwert wird. Traumhaus steht nach eigenen Angaben in weiteren Gesprächen mit strategischen Investoren und den bestehenden, wesentlichen finanzierenden Banken. Jedoch hält die Flaute in der Bauindustrie weiter an, was nun auch die Traumhaus nicht mehr verkraftet. Aktuell ist eine seriöse Einschätzung der Lage und des Verfahrensausgangs nicht möglich, weshalb AlsterResearchs Analysten das Rating sowie das Kursziel für die Traumhaus bis auf weiteres aussetzen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter www.research-hub.de/companies/research/Traumhaus%20AG





Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken