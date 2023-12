Bonn (www.anleihencheck.de) - Aufgrund der im Betrachtungszeitraum sinkenden Renditedifferenzen konnte der Chinesische Renminbi Yuan (CNY) zum USD an Wert gewinnen, so die Analysten von Postbank Research.Im Oktober hätten die Einzelhandelsumsätze mit einem Zuwachs von 7,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr die Erwartungen von 7,0 Prozent merklich übertroffen; die Industrieproduktion mit einem Anstieg um 4,6 statt prognostizierter 4,5 Prozent leicht. Die Anlageinvestitionen hätten mit einem Plus von 2,9 Prozent die Erwartungen geringfügig verfehlt. Die Exporte seien im selben Monat jedoch mit -6,4 Prozent stärker als erwartet (-3,5 Prozent) zurückgegangen. Demgegenüber hätten die Importe um 3,0 Prozent angezogen, während die Analysten einen Rückgang um 4,8 Prozent prognostiziert hätten. ...

