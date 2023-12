Hamburg (www.fondscheck.de) - REIA Capital, Anbieter eines neuen Dachfonds für Private Equity und Venture Capital Fonds, startet eine Zusammenarbeit mit AHP Capital Management, so REIA Capital in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:AHP wird für REIA Capital als Haftungsdachpartner und regulatorischer Berater agieren. REIA Capital wird in Kürze das Pre-Marketing für den ersten REIA Capital Fonds beginnen. ...

