FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Ionos zeichnet sich eine Fortsetzung der Erholungsrally ab. Die Papiere des im Februar an die Börse gegangenen Webhosters kletterten am Freitag um 5 Prozent auf 14,82 Euro und damit in Richtung ihres Vormonatshochs.

Die Rheinland-Pfälzer schreiben an der Börse bisher noch keine Erfolgsgeschichte. Beim Börsengang waren die Papiere zu 18,50 Euro ausgegeben worden. Anleger der ersten Stunde sitzen also immer noch auf hohen Verlusten. Aber immerhin konnte sich der Wert seit dem Tief Ende Oktober bei 11,92 Euro inzwischen um rund ein Viertel erholen.

Geht es nach den Experten der Deutschen Bank, wird 2024 ein gutes Jahr. Denn das Analystenteam um Robert Grindle setzte Ionos neben Vivendi und Scout24 auf die Favoritenliste im Medien- und Onlinebereich. Die Experten lobten ihre Finanzstabilität gegenüber makroökonomischen Schockwellen. "Ionos hat alle Zutaten für ein robustes Geschäftsmodell", so ihr Fazit.

Auch Scout24 lagen am Freitag mit gut 1 Prozent Kursplus recht gut im Rennen. Sie sind damit zurück Richtung Jahreshoch von gut 67 Euro unterwegs. Selbst in der Immobilienkrise sei der Betreiber des Online-Marktplatzes ImmoScout24 weiter gewachsen, lobten die Deutsche Bank-Experten.

Sie trauen Scout24 ein Kursziel von 77 Euro zu und Ionos 21 Euro./ag/mis/jha/

FR0000127771, DE000A12DM80, DE000A3E00M1