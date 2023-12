DJ PTA-Adhoc: Finchain Capital Partners AG: FINCHAIN CAPITAL PARTNERS AG beschließt strategische Kapitalerhöhung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Düsseldorf (pta/01.12.2023/12:25) - Der Vorstand der FINCHAIN CAPITAL PARTNERS AG (ISIN DE000A3MQC96; WKN A3MQC9) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018 um EUR 1.300.000 gegen Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde ausgeschlossen. Die neu entstehenden 1.300.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien (" Neue Aktien") werden im Rahmen einer Privatplatzierung prospektfrei einem Investor angeboten. Bei diesem Investor handelt es sich um die BOB International Holding Limited mit Sitz in Birmingham, U.K. Die Zeichnung und Übernahme der Neuen Aktien soll kurzfristig erfolgen.

Der Platzierungspreis je Neuer Aktie beträgt EUR 2.98, welcher deutlich über dem durchschnittlichen Börsenkurs sowohl der letzten Woche als auch des letzten Monats als auch der letzten sechs Monate liegt. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2023 gewinnberechtigt.

Gegenstand der Sacheinlage sind festverzinsliche Schuldverschreibungen der Banco Santander.

Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll vorrangig der Stärkung des Eigenkapitals und der Liquidität dienen, um eine Ausweitung des Geschäftsbetriebs als Beteiligungsgesellschaft im Bereich FinTech und der damit verbundenen Investitionen zu ermöglichen.

Hierzu befinden wir uns schon in einer frühen Prüfungsphase von lukrativen Beteiligungen aus dem Bereich Finanzdienstleistungen, insbesondere auch zu EMIs (E-Money Institution). Ein EMI oder ein E-Geld-Institut bietet digitale Finanz- und Mehrwertdiensten für B2B und B2C an. Hierbei fokussieren wir uns auf Pre-Seed-Phasen über Serie-A-Finanzierungen bis zu Beteiligungen an börsennotierten Gesellschaften, von Minderheitsbeteiligungen über Syndizierungen bis zu vollständigen Übernahmen. Dazu werden wir die Eigenkapitalbasis und die strategischen Partnerschaften weiter ausbauen.

Für das nächste Jahr ist eine ordentliche Hauptversammlung geplant, der die Geschäftsjahre 2021 bis 2023 vorgelegt werden.

(Ende)

Aussender: Finchain Capital Partners AG Adresse: Königsallee 27, 40212 Düsseldorf Land: Deutschland Ansprechpartner: Roland Pfaus Tel.: +49 211 23855 -195 E-Mail: info@finchaincapital.com Website: www.finchaincapital.com

ISIN(s): DE000A3MQC96 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2023 06:25 ET (11:25 GMT)