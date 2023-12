DJ PTA-DD: SYZYGY AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Bad Homburg (pta/01.12.2023/12:34) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Erwin Greiner 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SYZYGY AG b) LEI 391200XUREIZNGEH1A97 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE0005104806 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 2,88 EUR 4.383,36 EUR 2,90 EUR 284,20 EUR 2,90 EUR 580,00 EUR 2,90 EUR 1.908,20 EUR 2,90 EUR 1.531,20 EUR 2,90 EUR 4.901,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 2,8935 EUR 13.587,96 EUR e) Datum des Geschäfts 29.11.2023 UTC+1 f) Ort des Geschäfts XETRA MIC XFRA

(Ende)

Aussender: SYZYGY AG Adresse: Horexstraße 28, 61352 Bad Homburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Susan Wallenborn Tel.: +49 (0)6172 9488 252 E-Mail: susan.wallenborn@syzygy.de Website: www.syzygy-group.net

ISIN(s): DE0005104806 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

