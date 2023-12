Wien (www.fondscheck.de) - Die Erste Asset Management hat mit dem Erste Laufzeitfonds KMU 2028 (ISIN AT0000A37M04/ WKN nicht bekannt) ihren sechsten Laufzeitfonds in diesem Jahr an den Start gebracht, so die Experten von "FONDS professionell".Das Fondsmanagement investiere in ein breit gestreutes Portfolio mit etwa 70 verschiedenen Titeln, das sich aus Anleihen der Bonitätsstufe Investment Grade zusammensetze. Der erwartete Ertrag des Fonds setze sich aus den laufenden Kupons sowie möglichen Tilgungsgewinnen der Anleihen zusammen. Basierend auf den derzeitigen Kaufkursen, ergebe sich eine Rendite im geplanten Startportfolio von rund 3,5 bis 4,5 Prozent. Der Fondsneuling richte sich an Klein- und Mittelbetriebe und sei auch für den Gewinnfreibetrag nach Paragraf 14 EStG geeignet. ...

