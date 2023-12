Wien (www.fondscheck.de) - Franklin Templeton hat Monika Reisinger zur Internal Wholesalerin für den österreichischen Markt ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Reisinger folge auf Ursula Hohlfeld, die zum Jahresende nach 28 Jahren bei Franklin Templeton in den Ruhestand gehe. Reisinger werde in ihrer Position eng mit den regionalen Vertriebsteams von Franklin Templeton sowie mit Vertriebsspezialisten für ETFs und alternative Strategien zusammenarbeiten. ...

